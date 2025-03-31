Silahla vurulan çocuk hayatını kaybetti!

Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde suç aleti olduğu değerlendirilen tüfek olay yerinde ele geçirildi. Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, cinayet şüphelisi B.Ş. (17) ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Y.T. (19) ve Z.E'yi (31) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.