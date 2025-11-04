HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada M.A (51), isimli kişi vücuduna isabet eden mermiden dolayı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kavga olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek tarifi...Boğaz enfeksiyonuna karşı doğal destek tarifi...
Osmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçtiOsmaniye’de araç yandı, esnaf facianın önüne geçti

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.