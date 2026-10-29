Silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde meydana gelen silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olaya karışan 5 kişi suç aletleri olan ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Yakalanan şahıslardan M.D. (27), S.T. (30) ve E.H.D. (30) ‘kasten yaralama’ suçundan çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, S.Ç. (19) ve H.Ö. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır