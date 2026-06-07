HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Silahlı saldırıda ölen muhtarın yerine ağabeyi muhtar seçildi

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden muhtar Niyazi Çahan’dan boşalan muhtarlık görevi için yapılan ara seçimde, kullanılan geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan yeni muhtar seçildi. Yeni muhtarın öldürülen muhtarın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıda ölen muhtarın yerine ağabeyi muhtar seçildi

Geçtiğimiz aylarda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan'dan boşalan muhtarlık görevi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda mahalle konağında ara seçim yapıldı. Kayranlar Mahallesi'nde kurulan 1 No'lu sandıkta kayıtlı 140 seçmenden 53'ü oy kullandı. Yapılan sayımda kullanılan oylardan 4'ü geçersiz sayılırken, 49 oy geçerli kabul edildi. Geçerli oyların tamamını alan Zekeriya Çahan, mahallenin yeni muhtarı seçildi.

SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLEN MUHTARIN YERİNE AĞABEYİ MUHTAR SEÇİLDİ

Yeni muhtar Zekeriya Çahan'ın hayatını kaybeden eski muhtar Niyazi Çahan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. 1970 doğumlu ve bir çocuk babası olan Çahan, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada kendisine destek veren mahalle sakinlerine teşekkür etti. Mahalle halkına en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını belirten Çahan, birlik ve beraberlik içerisinde Kayranlar Mahallesi'nin ihtiyaçları doğrultusunda görev yapacağını ifade etti.

Mahalle sakinleri de yeni muhtarlarına başarı dileklerini iletirken, seçim süreci sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlandı. Seçim boyunca güvenlik tedbirleri ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sağlandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtıBahçedeki atık eşyaların yanması paniğe yol açtı
Isparta'da 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildiIsparta'da 6 bin 115 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
seçim Muhtar Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

İEL mezuniyet töreninde ortalık karıştı

Özgür Özel'in ekibinden DSP'ye 'devir' talebi! "Bazı arayışlar normaldir"

Özgür Özel'in ekibinden DSP'ye 'devir' talebi! "Bazı arayışlar normaldir"

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Memur zammı için 'büyük bir sürpriz gelmezse' diyerek rakam verdi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.