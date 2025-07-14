Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanma talebiyle, 1'i şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Belediye Başkanı Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

5 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı'nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.

15 - 50 BİN EURO ARASINDA DEĞİŞEN RÜŞVET MİKTARLARI

İstanbul Anadolu Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan sevk yazısında, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak, İmar Müdürü Aslı Kotan ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın Şişli Belediyesi'nden yaklaşık 4 ay önce transfer edildikleri, bu ekibin gelmesi üzerine belediyede, imar ve iskan ruhsatlarının rüşvet karşılığı verildiği yer aldı. Belediyeye ait ruhsat işlemlerinin hızlandırılması ve çözülmesi karşılığında müteahhitlerden ve vatandaşlardan 15 bin ile 50 bin Euro arasında değişen tutarlarda rüşvet alındığı belirtildi. Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak'ın, avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan aracılığıyla, ruhsat bekleyen firmalara para karşılığında işlem yaptırdığı yer aldı. Belediye personelinin düşük profilli firmalardan hediye çeki, inşaat malzemesi, gıda kolisi gibi çeşitli avantajlar sağlarken, bazı firmalara ise doğrudan nakit rüşvet karşılığında öncelik tanındığı aktarıldı.

FOTOĞRAF VE SES KAYITLARI DOSYADA

Soruşturmada biri gizli olmak üzere toplam 9 tanığın ifadesine başvurulduğu kaydedildi. Bazı görüşmelerin ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve fotoğraflarla belgelendiği yer aldı. Şüphelilerden Ali Şafak'ın, Metro Garden AVM'de bir kafede rüşvet parasını teslim ettiği ana ilişkin fotoğraflar ve ses kayıtları dosyaya girdi. Tanıkların verdiği bilgilere göre belediyeye 2 milyon 500 bin lira bağış yapıldığı, bazı şüphelilere ise market kartı ve Euro cinsinden para verildiği belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sevk yazısında, şüpheli Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın özel kalemini devreye sokarak ruhsat işlemleri için 35 bin dolar alındığı da aktarıldı. Ayrıca Belediye Yazı İşleri Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın telefonunda, ruhsat işleriyle ilgili para alınan isimlerin yer aldığı listenin de ele geçirildiği kaydedildi. Sevk yazısında, tüm bu ifadeler ve teknik deliller ışığında şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve serbest kalmaları halinde delilleri karartma ve kaçma ihtimallerinin yüksek olduğu anlatıldı. Bu gerekçelerle Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan'ın da aralarında olduğu 5 şüpheli için tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Hakim karşısında çıkan Belediye Başkanı Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır