Şile’de işçi konteynerinde yangın: 1 ölü

Şile'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, öğle saatlerinde Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi'nde bulunan bir şantiye alanındaki işçi konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı.

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangın sırasında içeride bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangında hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve incelemeler için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

15 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
