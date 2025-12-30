HABER

Şile'de seyir halindeki araç alev aldı

Şile'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

Olay, Şile Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

YANAN ARAÇTA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Yangın kısa sürede büyüyerek aracın ön kısmına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

