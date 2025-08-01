Şile’de suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile ve çevresinde, İ.K. liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Tefecilik', 'Rüşvet' ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi 13 farklı suça karıştıkları tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 220 fişek, 2 kesici alet, 1 muşta ve 20 gram esrar da ele geçirildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır