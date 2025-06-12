HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şile denizinde panik! Kamikaze dronuna benzer cisim bulundu

Şile Uzunkum Plajı’nda sahile vuran ve Ukrayna kamikaze dronuna benzeyen bir cisim paniğe neden oldu. Üzerinde patlayıcıya benzer düzenek bulunan cisim, SAS komandolarınca incelemeye alındı.

Şile denizinde panik! Kamikaze dronuna benzer cisim bulundu

Olay, Şile Uzunkum Plajı’nda geçtiğimiz gün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan vatandaşlar deniz kenarında kamikaze dronuna benzer bir cisim olduğunu gördü.

AW474678_04

Durumu hemen Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildiren vatandaşların ihbarı üzerine ekipler kısa sürede olay yerine intikal etti.

AW474678_01 (1)

Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak söz konusu cismi kontrol altına aldı. Henüz nereden geldiği bilinmeyen cismin Ukrayna yapımı kamikaze dronlar ile benzerlik gösterdiği ve alt kısmında bulunan düzeneğin ise patlayıcıya benzediği dikkat çekti. Söz konusu cisim, SAS Komutanlığı tarafından incelemeye alındı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmenden acı haber!Konya'da okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmenden acı haber!
36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti...36 günlük bebeğinin yanında katledilmişti...

Anahtar Kelimeler:
Şile plaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

Özgür Özel, Adalet Bakanı ile görüştüğünü duyurdu! "Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı"

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

Otoyol kenarına götürdüğü iki kişiyi öldüresiye dövdü! 'Kurban olayım yapma' diye yalvardı

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

SON DAKİKA | Hindistan'da yolcu uçağı düştü! Bölgeden ilk görüntüler geldi: Uçakta 244 kişi vardı...

Yer: Malatya! Kendisini taciz eden adamı vurdu

Yer: Malatya! Kendisini taciz eden adamı vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.