Silent Hill 2 Remake nihayet Xbox'a geliyor: ESRB onayı sızıntıları doğruladı

Korku oyunu severler için heyecan verici bir haber! Bloober Team tarafından yeniden yapımı gerçekleştirilen Silent Hill 2 Remake'in, PlayStation 5'teki bir yıllık konsol özel anlaşmasının ardından Xbox Series X/S platformlarına da geleceği kesinleşti. Bu gelişme, Amerikan Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından yapılan yeni bir derecelendirme ile ortaya çıktı.

SILENT HILL 2 REMAKE'İN XBOX SÜRÜMÜ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

ESRB'nin web sitesinde yer alan bilgiler, oyunun Microsoft'un platformu için de derecelendirildiğini açıkça gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Silent Hill 2 Remake, PlayStation 5 ve PC platformlarında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, oyunun konsol özel anlaşmasının sınırlı bir süre için geçerli olduğu biliniyordu. Xbox kullanıcıları, oyunun bu platforma ne zaman geleceği konusunda merakla beklerken, ESRB'nin sızıntısı bu bekleyişe son verdi.

Konami veya geliştirici Bloober Team'den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, ESRB'nin derecelendirmesi, Xbox sürümünün artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu, sadece bir çıkış tarihi meselesi. ESRB'nin web sitesindeki bilgiler, PlayStation 5 ve PC sürümleriyle aynı detayları içeriyor. Bu da, Xbox sürümünün de aynı kalite ve deneyimi sunacağını gösteriyor.

Yine de Silent Hill 2 Remake'in resmi çıkış tarihini ve diğer detaylarını öğrenmek için Konami ve Bloober Team'den gelecek açıklamaları takip etmeye devam etmek gerekiyor.

Oyunun Xbox'a gelmesiyle birlikte, Nintendo Switch 2 için de bir ihtimal doğdu. Birçok oyuncu, Silent Hill 2 Remake'in Nintendo'nun yeni nesil konsolunda da oynanabilir olup olmayacağını merak ediyor. Ancak, bu konuda henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

SILENT HILL 2 REMAKE HİKAYESİ

Silent Hill 2 Remake, klasik korku oyununu modern grafikler ve oynanış mekanikleriyle yeniden yorumluyor. James Sunderland karakterinin, ölen eşi Mary'den aldığı gizemli bir mektup üzerine Silent Hill kasabasına gitmesiyle başlayan hikaye, oyuncuları derin bir psikolojik gerilim atmosferine sürüklüyor. Oyun, karmaşık karakterleri, atmosferi ve yaratıklarıyla korku oyunu tarihine adını altın harflerle yazdıran oyunlardan biri olarak gösteriliyor.