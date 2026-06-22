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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme Silifke Belediye Başkanı ile 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ve bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkındaki ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları araştırıldı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tutuklandı 1

ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Yürütülen soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz, Belediye Başkan Yardımcıları Şerife Yörükçü ve Ezgi Erdağ Demirtaş, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi, Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz, festival organizasyon yüklenicisi Erman Fatih Kirişiçi ile muhasebe biriminden Osman Yılmaz çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Silifke
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