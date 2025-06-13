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Silivri'de kaza yapan motosiklet polis uygulama noktasına girdi: 4'ü polis 5 yaralı

Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, 2 otomobile çarptıktan sonra polis uygulama noktasına savruldu. Kazada 4'ü polis 5 kişi yaralandı.

Silivri'de kaza yapan motosiklet polis uygulama noktasına girdi: 4'ü polis 5 yaralı

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde meydana geldi. Polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet yoldaki 2 otomobile çarparak uygulama noktasına savruldu. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 4 polis memuru yaralandı.
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DÖRT POLİS MEMURU YARALANDI, SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Uygulama noktasındaki polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri geldi.
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Kazada yaralanan 4 polis memuru ve ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil çekiciler ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

12 Haziran 2025
12 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri kaza
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