Silivri’de kum ocağındaki göçükte arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında yolda bekleyen iki kamyon ile çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü.

BİR İŞÇİ BALÇIK ALTINDA KALDI

Çökmenin ardından araçlarla birlikte bir işçi balçık altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gece saatlerinde durdurulan arama-kurtarma çalışmaları, bu sabah saat 08.00 itibarıyla yeniden başlatıldı. Balçık altındaki işçiyi bulmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

(DHA)

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