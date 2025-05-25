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Silivri'de panik anları! Kafe alev alev yandı

Silivri'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de panik anları! Kafe alev alev yandı

Yangın saat 20.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir kafede, müşteriler oturduğu sırada başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle müşteriler dışarı çıkarılırken, alevler kafenin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

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KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında kafe tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Silivri
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