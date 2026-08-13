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Silivri'de tarlada yangın; TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

Silivri'de TEM Otoyolu yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ederken, TEM Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Silivri'de tarlada yangın; TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Silivri de tarlada yangın; TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı 1

SİLİVRİ'DE TARLADA YANGIN

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri karadan alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor.

Silivri de tarlada yangın; TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı 2

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametleri bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu. Ekip, tedbir amacıyla bölgede bulunan 1 dinlenme tesisi, 1 çiftlik ve 1 yediemin otoparkını tahliye etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivri de tarlada yangın; TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı 3

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "13.08.2026 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk alanda yangın çıkmıştır. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişlemiş olup, TEM Otoyoluna kadar ilerlemiştir. Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol evresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. ⁠Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir." denildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Silivri Tem otoyolu
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