Silivri'de yaklaşık bin 500 dekar alanda ayçiçeği hasadı başladı

Silivri Belediyesi, yaklaşık bin 500 dekar alanda gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına başladı. Hasat edilen ayçiçeklerinden elde edilen yağ, 5 litrelik tenekeler halinde vatandaşlara ulaştırılacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Silivri Belediyesi olarak, tarım arazilerimizi üretime kazandırıyor, kendi öz kaynaklarımızla hem üretime destek oluyor hem de elde edilen mahsulü sosyal yardımlarla vatandaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

"Elde ettiğimiz ayçiçeği yağlarını Birlikte Dayanışma Marketimiz aracılığıyla 15 bin hanemize ücretsiz ulaştıracağız"

Başkan Balcıoğlu, üretime kazandırılan arazilerin sadece tarımsal üretime değil, sosyal bir amaca da hizmet ettiğini belirterek, "Silivri'de biz sadece tarım yapmıyoruz, toprağa umut, tarlaya kardeşlik ekiyoruz. Bu topraklardan çıkan bereket, yine bu topraklarda yaşayan hemşehrilerimizin sofralarına gidecek" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğin sadece altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını vurgulayarak, "Belediyecilik sofrada eksileni tamamlamak, darda kalana omuz vermektir. Elde ettiğimiz ayçiçeği yağlarını Birlikte Dayanışma Marketimiz aracılığıyla 15 bin hanemize ücretsiz ulaştıracağız. Biz üreteceğiz, paylaşacağız ve Silivri'de dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bu şehirde kimseyi yalnız bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Hasatta emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin üretim ve dayanışma odaklı projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır