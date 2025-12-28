HABER

Silivri depremini işaret edip açıkladı: "7'den büyük kırılma yerine çok parçalı kırılma olasılığı güçlendi"

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Silivri'deki 6,2 büyüklüğündeki depremi işaret eden Bektaş, "Marmara'da tek parçalı 7'den büyük kırılma yerine çok parçalı kırılma olasılığı güçlendi" dedi. Bektaş ayrıca, "İstanbul yine de en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır" uyarısında bulundu.

Melih Kadir Yılmaz

İstanbul için beklenen 'büyük deprem' uzman isimleri ikiye bölmüş durumda. Özellikle 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2'lik depremin ardından tartışmaları büyütmüştü.

Bazı isimler yaşanan 6,2'lik depremin İstanbul'da beklenen büyük deprem olduğunu savunurken, bazıları da İstanbul'da 7 şiddetinden büyük deprem beklediklerini vurgulamaya devam etti.

OSMAN BEKTAŞ'TAN İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLMASI! SİLİVRİ DEPREMİ İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından Silivri'de yaşanan 6,2'lik depremi işaret edip değerlendirmelerde bulundu. Bektaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"DEPREMSELLİK ÇINARCIK ÇUKURU'NA AKTARILABİLİR"

Ana Marmara Fayı’nın davranışını en açık biçimde ortaya koymuştur: Kumburgaz ve Avcılar segmentleri kısmen sürünerek deprem enerjisi harcar. Kırılma ve stres aktarımı batıdan doğuya, İstanbul yönünedir. 1912 M7,4'te olduğu gibi, depremsellik Kumbugaz segmentinden İstanbul'u dışlayarak doğrudan Çınarcık Çukuru’na aktarılabilir (1963 M6,3 Adalar).

"İSTANBUL YİNE DE EN ÜST DÜZEYDE DEPREME HAZIR OLMALIDIR"

Bu gözlemler Marnara'da tek parçalı 7 den büyük kırılma yerine çok parçalı kırılma olasılığını güçlendirmektedir. İstanbul yine de en üst düzeyde depreme hazır olmalıdır"

Bektaş ayrıca bir takipçisinin, "Bu, İstanbul'da yedi derecenin üzerinde bir deprem olma olasılığının artık beklendiği anlamına mı geliyor?" şeklindeki sorusuna "Hayır" diyerek cevap verdi.

"PARÇAI KIRILMA VE 7'DEN KÜÇÜK İSTANBUL DEPREM BEKLENTSİ DÜNDEN DAHA FAZLA"

Bektaş geçen günlerde yaptığı değerlendirmede de "Parçalı kırılma ve 7'den küçük İstanbul deprem beklentisi dünden daha fazla. Son M6,2 depremi ve bunun sonuçları bu görüşümüzü daha da güçlendirmiştir" demişti.

