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Silivri’de bir haftada 20 bin 323 kişi ile 7 bin 928 araç sorgulandı

Silivri’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları açıklandı.

Silivri’de bir haftada 20 bin 323 kişi ile 7 bin 928 araç sorgulandı

Silivri’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçları açıklandı. Bir haftalık çalışmalarda toplam 20 bin 323 kişi ve 7 bin 928 araç sorgulanırken, aranan 51 şahıs tespit edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 bin 620 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, bin 938 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan 30 şahıs tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 13 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 1 silah ile muhtelif miktarda yasaklı madde ele geçirildi.

JANDARMADAN 7 BİN 703 KİŞİYE SORGULAMA

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 7 bin 703 kişi ile 5 bin 990 aracı sorguladı. Denetimlerde aranan 21 şahıs ile 8 yoklama kaçağı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmalarında 8 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi tutuklandı. Ayrıca 1 silah ele geçirildi.

BİR HAFTADA 28 BİNİ AŞKIN SORGULAMA VE KONTROL

Polis ve jandarma verileri birlikte değerlendirildiğinde, bir haftada 20 bin 323 kişi ve 7 bin 928 araç olmak üzere toplam 28 bin 251 kişi ve araç üzerinde sorgulama ve kontrol gerçekleştirildi. Denetimlerde aranan toplam 51 şahıs tespit edilirken, 2 silah ele geçirildi.

Silivri’de bir haftada 20 bin 323 kişi ile 7 bin 928 araç sorgulandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Silivri
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