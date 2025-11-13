HABER

Silobas tankının altında korkunç ölüm: TIR şoförü arızayı gidermek isterken canından oldu!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde TIR’ındaki arızayı gidermek isterken hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle aniden kapanan silobas tankının altında kalan 27 yaşındaki Musa Temur hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Talihsiz olay, dün saat 19.00 sıralarında Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Sebze Hali'nde meydana geldi. 34 HH 6572 dorse plakalı TIR’ın şoförü Musa Temur, araçtaki arızayı kendi imkanlarıyla gidermeye çalıştı. Bu sırada hidrolik sistemdeki arıza nedeniyle silobas tankı aniden kapanınca Temur altında kaldı.

Silobas tankının altında korkunç ölüm: TIR şoförü arızayı gidermek isterken canından oldu! 1

TIR uzun süre hareket etmeyince firma yetkilileri, saat 21.00 sıralarında bölgeye bir kişi gönderdi. Şoförün silobas tankının altında kaldığını gören bu kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

Silobas tankının altında korkunç ölüm: TIR şoförü arızayı gidermek isterken canından oldu! 2

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Musa Temur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Musa Temur'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Silobas tankının altında korkunç ölüm: TIR şoförü arızayı gidermek isterken canından oldu! 3

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA

