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Silopi’de 4 katlı binada yangın paniği

Şırnak’ın Silopi ilçesinde dört katlı bir binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Silopi’de 4 katlı binada yangın paniği

Yangın, Nuh Mahallesi 334. Sokak’ta bulunan dört katlı binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dairede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Şırnak
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