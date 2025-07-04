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Silopi'de DEM Parti yürüyüşünde gerginlik! Tepki gösterince darp edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, DEM Parti'li Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'nın parti disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından istifasını isteyen ilçe teşkilatı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe tepki gösteren bir kişi darp edildi.

Silopi'de DEM Parti yürüyüşünde gerginlik! Tepki gösterince darp edildi

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu'nun, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı ‘kesin ihraç' istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından, Silopi ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi.

DARP EDİLDİ

Yürüyüş sırasında bir kişi, ‘Jiyan istifa' sloganlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine tepki gösteren şahıs, kalabalık grup tarafından darp etti. Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle kalabalığın arasından çıkarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak DEM Parti
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