Silopi'de DEM Parti yürüyüşünde gerginlik! Tepki gösterince darp edildi

DEM Parti Yerel Yönetimler Kurulu'nun, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı ‘kesin ihraç' istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etmesinin ardından, Silopi ilçe teşkilatı tarafından basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi.

DARP EDİLDİ

Yürüyüş sırasında bir kişi, ‘Jiyan istifa' sloganlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine tepki gösteren şahıs, kalabalık grup tarafından darp etti. Yumruklu saldırıya uğrayan şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle kalabalığın arasından çıkarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır