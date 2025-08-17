HABER

Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti

Kütahya’nın Simav ilçesinde bu yıl 92’incisi düzenlenen Turizm ve Ticaret Panayırı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Derya Bedavacı şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, en sevilen şarkılarını seslendirerek Leylekkürü Fuar Alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti 1

Konserde, Derya Bedavacı sahne performansı ve şarkılarıyla büyük beğeni toplarken, konsere katılan vatandaşlar sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Konser boyunca sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti 2

(İHA)

Kütahya
