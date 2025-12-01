HABER

Simav’da öğrencilere "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencilerine "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" başlığı altında bilgilendirme eğitimi verildi.Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencilerine güvenilir gıdaya erişim, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve israfın önlenmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.Minik öğrenciler, verilen eğitim sayesinde güven

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencilerine "Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" başlığı altında bilgilendirme eğitimi verildi.

Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitim kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu öğrencilerine güvenilir gıdaya erişim, bilinçli tüketim alışkanlıkları ve israfın önlenmesi konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Minik öğrenciler, verilen eğitim sayesinde güvenilir gıdaya erişim yollarını öğrenirken, bilinçli tüketimin yalnızca bugünü değil, yarınları da beslediğini kavradılar.

Kaynak: İHA

