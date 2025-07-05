Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

TURİSTLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır