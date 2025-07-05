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Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu!

Son günlerde yurdun farklı noktalarından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'deki yangınların sönmesinin ardından şimdi de Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ve havadan yoğun müdahalenin yapıldığı yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Bölgede tatil yapan turistlerin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı bilgisi geldi. Bölgeden ilk görüntüler geldi.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 1

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 2

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 3

TURİSTLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 4

Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 5

Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 6

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 7

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 8

Şimdi de Antalya... Yangın hızla yayılıyor: Turistler dahil herkes seferber oldu! 9

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
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