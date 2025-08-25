HABER

Şimşir Güvesine karşı biyolojik mücadele: 5 bin faydalı böcek salındı

Karabük’ün Yenice ilçesinde, ormanlara zarar veren şimşir güvesi (Cydalima perspectalis) ile mücadele kapsamında önemli bir biyolojik mücadele çalışması gerçekleştirildi.

Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı’nda, Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Doç. Dr. Hilal Tunca Cosic yürütücülüğünde sürdürülen ortak proje çerçevesinde üretilen Bracon hebetor adlı faydalı böcekler doğaya salındı.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kavaklı Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında yer alan şimşir ağaçlarını tehdit eden şimşir güvesi larvalarına karşı, bu zararlının doğal düşmanı olan Bracon hebetor kullanıldı.

Yapılan salım kapsamında alana 300 adet falcon tüpü yerleştirilirken, her tüpten en az 10 adet Bracon hebetor uçuşu bekleniyor. Böylece yalnızca bu çalışmayla 3 bin adet faydalı böcek doğaya kazandırılmış oldu. Daha önce aynı bölgede gerçekleştirilen 2 bin adetlik salım ile birlikte toplamda 5 bin adet faydalı böcek orman sahasında görev almış durumda.

Yetkililer, biyolojik mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı'ndaki üretim ve salım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

