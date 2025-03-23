HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na mektup yazdı: " Sen de korkma. Biz yanındayız"

Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na mektup yazdı: " Sen de korkma. Biz yanındayız"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.03.2025 18:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde sandığa giden Ayşe Ateş, oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek'in Özgür Özel’e yazdığı mektubu paylaştı.

Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na mektup yazdı: " Sen de korkma. Biz yanındayız"

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenen ön seçimde “Dayanışma Sandığı”nda oyunu kullandı.

Ayşe Ateş, oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hitaben yazdığı mektubu da sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Adalet, gözleri bağlı bir tanrıçadır. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır” notuna yer verdi.

"EKREM AMCA BİZE MECLİS'İ GEZDİRECEKTİ"

Zeynep Banuçiçek Ateş’in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Annem çok korkuyor. Biz de çok korkuyorduk. Ama sen olunca o korkmadı. Biz de korkmadık. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ama unutma bana ve ablama bir sözün var. Bize Meclis'i gezdireceksin. Ekrem Amca da İstanbul’u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim. Zaten verdiği kitapı da bitiremedim. Sen bize hemen gezdirmelisin.”

Ayşe Ateş’in, CHP’nin ön seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği ve bu amaçla sandığa gittiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Yukarı tırmandı, bir daha inemedi Yukarı tırmandı, bir daha inemedi
Balıkesir'de orman yangınıBalıkesir'de orman yangını
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP meclis Sinan Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

Yenikapı'daki Nevruz kutlamasında teröristbaşı Öcalan'ın görüntüleri ekrana yansıtıldı

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Bakan Tunç'tan ilk açıklama

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

"Partiye kaldım" diyerek açıkladı! Beykoz'daki kalabalığı paylaştı

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İstanbul Valiliği duyurdu! İBB'de başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu! İBB'de başkan vekilinin seçileceği tarih belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.