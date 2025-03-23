Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banu Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na mektup yazdı: " Sen de korkma. Biz yanındayız"

Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için düzenlenen ön seçimde “Dayanışma Sandığı”nda oyunu kullandı.

Ayşe Ateş, oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hitaben yazdığı mektubu da sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Adalet, gözleri bağlı bir tanrıçadır. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır” notuna yer verdi.

"EKREM AMCA BİZE MECLİS'İ GEZDİRECEKTİ"

Zeynep Banuçiçek Ateş’in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

“Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Annem çok korkuyor. Biz de çok korkuyorduk. Ama sen olunca o korkmadı. Biz de korkmadık. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ama unutma bana ve ablama bir sözün var. Bize Meclis'i gezdireceksin. Ekrem Amca da İstanbul’u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim. Zaten verdiği kitapı da bitiremedim. Sen bize hemen gezdirmelisin.”

Ayşe Ateş’in, CHP’nin ön seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu’na destek verdiği ve bu amaçla sandığa gittiği belirtildi.