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Sınav için evden çıktı, hayatını kaybetti! YKS yolunda korkunç kaza

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sabah saatlerinde YKS'ye girmek için yola çıkan iki adayın bulunduğu otomobil kavşakta tır ile çarpıştı. Kazada sınava yetişmek isteyen iki öğrenci yaralanırken, durumu ağır olan genç hastanede hayatını kaybetti. Öğrencilerin olay yerine gelen yakınları feryat ederek ağladı.

Sınav için evden çıktı, hayatını kaybetti! YKS yolunda korkunç kaza

Sabah saatlerinde Karkamış ilçesinde 19 yaşındaki Fatih İnal’ın kullandığı otomobil, kavşakta Ahmet A. isimli vatandaşın kullandığı tır ile çarpıştı.

Sınav için evden çıktı, hayatını kaybetti! YKS yolunda korkunç kaza 1

YKS SINAVINA GİDİYORLARDI

Feci kazada, Fatih İnal ile birlikte 19 yaşındaki Ahmet İnal da yaralanırken, yaralıların Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT oturumuna yetişmek için Nizip ilçesine gittikleri öğrenildi.

Sınav için evden çıktı, hayatını kaybetti! YKS yolunda korkunç kaza 2

Yaralı iki genç üniversite adayına ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı, gençler müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALI GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Fatih İnal, Nizip Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesi sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada da tüm çabalar sonuçsuz kaldı ve İnal hayatını kaybetti.

Sınav için evden çıktı, hayatını kaybetti! YKS yolunda korkunç kaza 3

Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı öğrencilerin yakınları ise feryat ederek ağladı. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep yks
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