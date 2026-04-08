Sınavda kopya şebekesine operasyon: 5 kişiye suçüstü

Samsun’un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kuran şebekeye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen organizatör şahısların, sınava girecek bir adayın üzerine yerleştirilen gizli sistem aracılığıyla kopya çektirecekleri yönünde tespit yapılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen organizatör şahısların, sınava girecek bir adayın üzerine yerleştirilen gizli sistem aracılığıyla kopya çektirecekleri yönünde tespit yapılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 07 Nisan günü saat 19.15’te sınav esnasında düzenlenen operasyonda, üzerine gizlenmiş kopya düzeneği ile sınava giren şahıs ile okul çevresinde araç içerisinde sistemi yöneten 4 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 adet casus kulaklık, 1 adet casus kamera, 5 adet sim kart takılabilir ses kartı, 6 adet cep telefonu ve 1 adet kulaklık pili ele geçirildi.

Olay kapsamında 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalarAteşkes kısa mı sürdü? İran'da peş peşe patlamalar
Elon Musk intikam peşinde! O ismi kovdurmak istiyorElon Musk intikam peşinde! O ismi kovdurmak istiyor

En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

