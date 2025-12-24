HABER

Sincan Belediyesi uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı

Sincan Belediyesi, Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu, Bestemşe ile Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği iş birliğinde düzenlenen Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası adlı Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası Sincan Kültür Evi'nde gerçekleşti.

Sincan Belediyesi, Uluslararası Turnuvaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası final oyunlarıyla tamamlandı. Türkiye'de Mangala adıyla bilinen Dokuz Kumalak oyunu klasik ve blitz olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen turnuva birçok ülkeyi Sincan'da buluşturdu. Turnuvaya Türkiye, Kazakistan, Moğolistan, Bangladeş, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere farklı ülkelerden sporcular katıldı. Turnuva, Türk dünyasının geleneksel zeka oyunlarını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da hedefleyen uluslararası bir organizasyon olma özelliği taşıyor. Dokuz Kumalak (Dokuz Korgool) Asya Kupası'nın temel amacı; Dokuz Kumalak oyununu yakın ve uzak ülkelerde geliştirmek, ülkeler arası dostluğu güçlendirmek, oyunu uluslararası alanda tanıtmak ve Asya'nın en başarılı sporcularını belirlemek olarak belirtildi.

BAŞKAN ERCAN: "SİNCAN, UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLDU"

Bu turnuvanın Sincan'daki sporseverlere unutulmaz anlar yaşattığını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Hamleler yapıldı, zihinler yarıştı. Belediyemiz, Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçirilen Türk Dünyası Zeka Oyunları Turnuvası ve Asya Şampiyonası; Sincan'da unutulmaz anlara sahne oldu. Zekanın, emeğin ve iş birliğinin buluştuğu bu güzel organizasyonda bizimle olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

