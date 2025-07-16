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Sincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenledi.

Sincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sincan Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Camii’nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirdi. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, şehitler için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Anma etkinliklerine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Şehit mezarları başında dua okuyan Başkan Ercan, ailelerle de sohbet etti.

Ercan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’ndaki törene katıldı

Başkan Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nda gerçekleşen törenlere de katıldı. Başkan Ercan burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldık. 15 Temmuz bu aziz milletin istiklaline ve iradesine kasteden darbeci hainlere karşı verdiği kutlu mücadelenin adı ve kahramanlık destanıdır. O gece milletimiz, demokrasimize uzanan elleri cesaretiyle kırmış; vatanına, bayrağına ve ezanına sarsılmaz bir imanla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, yalnızca bir direniş değil; milletin zaferi, demokrasinin yeniden şahlanışıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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