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Sincar'da yeni dönem: Kritik noktalar PKK'dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı

Irak güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'den bazı askeri noktaları devraldı. Düzenlenen törende Irak bayrakları ve beyaz güller göze çarptı. Irak'tan yapılan açıklamada bu uygulamanın Sincar'da güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağı yorumu yapıldı.

Sincar'da yeni dönem: Kritik noktalar PKK'dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı

Irak'ın Sincar bölgesinde bugün hareketlilik yaşanıyor. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı önemli gelişmeyi duyurdu.

ÖNEMLİ ASKERİ NOKTALAR IRAK GÜVENLİK GÜÇLERİNİN KONTROLÜNE GEÇTİ

Açıklamaya göre Sincar'daki askeri noktaların Irak güvenlik güçlerine devredilme süreci başladı. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Sincar'daki bazı önemli askeri noktaları, PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "Şengal Direniş Birlikleri" (YBŞ) adlı yapıdan teslim aldığı kaydedildi.

Sincar da yeni dönem: Kritik noktalar PKK dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı 1

"SİLAHLAR VE ASKERİ NOKTALARI DA KAPSIYOR"

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca personeli değil, silahları ve askeri noktaları da kapsadığı ifade edildi.

Sincar da yeni dönem: Kritik noktalar PKK dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı 2

TÖREN DÜZENLENDİ

Devir-teslim süreci kapsamında Çelmera'da bir tören de düzenlendi. YBŞ ve Irak hükümeti temsilcilerinin katıldığı törende askerlerin ellerinde beyaz güller ve Irak bayrakları taşıdığı görüldü.

Sincar da yeni dönem: Kritik noktalar PKK dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı 3

NE OLMUŞTU?

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin gözetim ve takibinde, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı olan "YBŞ" adlı yapının silah bırakarak Irak ordusuyla entegre edileceği bildirildi.

Sincar da yeni dönem: Kritik noktalar PKK dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı 4

  • Ali ez-Zeydi

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, Irak resmi haber ajansı INA’da yer alan açıklamasında, YBŞ ile Irak güvenlik güçleri arasındaki askeri bağın yeniden düzenlenmesine yönelik işlemlerin bugün gerçekleştirileceğini ve bu unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini belirtmişti.

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Söz konusu adım kapsamında Sincar Dağı'ndaki güvenlik sorumluluğunun federal hükümetin yetkili makamlarına devredileceğini kaydeden Numan, bu adımın, Irak hükümetinin silahın devletin kontrolünde toplanmasına yönelik programı ve politikası çerçevesinde atıldığını ifade etmişti.

Uygulamanın Sincar ilçesinde güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyleyen Numan, Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında askeri grupların oluşturulmasını yasakladığına işaret etmişti.

Sincar da yeni dönem: Kritik noktalar PKK dan Irak güvenlik güçlerine geçti! Bayrak ve beyaz gül detayı 5
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Irak Sincar
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