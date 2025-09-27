Sincik ilçesinde korkutan orman yangını!

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyü kırsalındaki Küşüğan Yaylası'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre köylerden toplanan vatandaşların küreklerle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgesine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların yardımıyla yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında meşe ağaçları ve geven bitkisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır