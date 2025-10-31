HABER

Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Geçtiğimiz günlerde 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki artçılar devam ediyor. Son olarak Sındırgı'da bu akşam saatlerinde 3,6 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi.

Doğukan Akbayır

6,1 büyüklüğünde sarsıntının etkileri devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.31 sıralarında 3,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AFAD'TAN PAYLAŞIM

AFAD'tan yapılan açıklama şu şekilde:

