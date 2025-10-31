Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

6,1 büyüklüğünde sarsıntının etkileri devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.31 sıralarında 3,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

AFAD'TAN PAYLAŞIM

AFAD'tan yapılan açıklama şu şekilde: