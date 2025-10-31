Sındırgı'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

6,1 büyüklüğünde sarsıntının etkileri devam ediyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 20.31 sıralarında 3,6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
AFAD'tan yapılan açıklama şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 31, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-31
Saat:20:31:05 TSİ
Enlem:39.14 N
Boylam:28.22389 E
Derinlik:6.15 km
Detay:https://t.co/TjtyxBJEja
