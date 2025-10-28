Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Depremde 3 bina ve 1 dükkanın tamamen yıkıldığı öğrenilirken, ekipler sabah saatlerinden itibaren enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. AFAD ve belediye ekipleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, hasar gören diğer binalarda da incelemeler devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır hasarlı binaların tespiti için detaylı rapor hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bölgedeki incelemeleri sürerken, yetkililer vatandaşları hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyarmaya devam ediyor.

