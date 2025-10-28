HABER

Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Depremde 3 bina ve 1 dükkanın tamamen yıkıldığı öğrenilirken, ekipler sabah saatlerinden itibaren enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. AFAD ve belediye ekipleri koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor 1

Öte yandan, hasar gören diğer binalarda da incelemeler devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır hasarlı binaların tespiti için detaylı rapor hazırlanıyor.

Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor 2

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bölgedeki incelemeleri sürerken, yetkililer vatandaşları hasarlı yapılara girmemeleri yönünde uyarmaya devam ediyor.

Sındırgı’da yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor 3Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

