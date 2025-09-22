HABER

Sındırgı'daki depremler... Büyük deprem olacak mı? 'Alışılmadık bir durum' diyerek duyurdu!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası bölgede 10 binden fazla artçı deprem oldu. Hem Sındırgılıların hem de çevre illerin sürekli sallandığı bölgeyle ilgili Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Büyük deprem olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

Doğukan Akbayır

10 Ağustos tarihinde 6,1 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde o tarihten bu yana binlerce deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerden de hissedilirken bölgede başka büyük bir depremin olup olmayacağı konusu da birçok kişi tarafından merak ediliyor.

'OLAĞANDIŞI' DİYEREK AÇIKLADI

NTV'ye konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede meydana gelen 10 bin 50 civarında depremin alışılageldik bir sayı olmadığını belirterek üç ihtimal sıraladı.

"Özellikle Sındırgı'nın güneyinde bugünkü depremin de meydana geldiği alanda ya bizim yüzeyde görmediğimiz bir takım faylar var, ya burada jeotermal olarak sıcak suların bir hareketi var" diyen Tüysüz, "Ya da magma hareketleri var" değerlendirmesinde bulundu.

"YERALTI ÇALIŞMALARINA İHTİYAÇ VAR"

Bu durumun nedeninin anlaşılabilmesi için bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini kaydeden Tüysüz, "Yüzeyden yapılan çalışmalarda burada aktif bir fay izlenemiyor. Yeraltı çalışmalarına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"6.1'DEN BÜYÜK BİR DEPREM ORTAYA ÇIKMAZ"

Prof. Dr. Tüysüz, "Daha büyük deprem beklentisi var mı?" sorusunu ise, "Olasılıkla bunlar birkaç ay daha devam edecekler. Ancak bölgede büyük deprem yaratacak bir fay olsaydı, bu faylar yüzeye çıkar ve biz bunları belirlerdik" dedi.

Prof Dr. Tüysüz ayrıca, "Beklentimiz büyük bir deprem olmaksızın, bu sarsıntıların devam etmesidir. Burada 6,1'den daha büyük bir deprem ortaya çıkacağı kanaatinde değilim." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
