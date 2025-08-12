Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen olası büyük deprem için çok iddialı konuştu! Yıl verip, Türkiye'de en rahat uyuyacağı şehri açıkladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi. 6,1'lik sarsıntının ardından bölgede 10'u 4'ün üzerinde olmak üzere 250'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Depremde bir kişi hayatını kaybederken 29 kişi de yaralandı.

BALIKESİR BÖLGESİNİ İŞARET ETMİŞTİ

Depremin ardından ise gündeme yine Prof. Dr. Şener Üşümezsoy geldi. Daha önce yaptığı değerlendirmelerde Balıkesir bölgesini işaret eden Üşümezsoy'un bu deprem tahmini de doğru çıktı.

ÇOK KONUŞULACAK DEĞERLENDİRMELERE YER VERDİ

Depremle ilgili olarak Show Haber muhabirinin sorularını yanıtlayan Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SİMAV'DAKİ DEPREMLERDEN DOLAYI OLUŞAN HİKAYEYİ ORTAYA KOYMUŞTUM"

Kırılma durumunu takip ettiklerini belirten Üşümezsoy, "Kırılmayan kesim Sındırgıy'dı. Orada olan deprem söz konusu oldu. O bölgede o fay tehlikesini yitirmiş gibi duruyor. Zaten başından beri söylediğim nokta. Ben burada Simav'daki depremlerden dolayı oluşan bir hikayeyi ortaya koymuştum" dedi.

BU KEZ MANİSA'YI İŞARET ETTİ: "FAY VAR AMA TEHLİKELİ Mİ DEĞİL Mİ BİLEMEM"

Muhabirin "Korkulacak fay var mı?" sorusuna da yanıt veren Üşümezsoy Manisa'yı işaret etti. Üşümezsoy, "Manisa üzerinde Sipil Dağı'nın kuzey kenarında olan bir fay var ama tehlikeli mi değil mi bilemem" şeklinde konuştu.

"YORULDUM ARTIK, İSTANBUL'DA KIRILACAK FAY YOK"

Üşümezsoy İstanbul depremi için ise çok dikkat çekici bir yanıt verdi. İstanbul sorusuna daha önce bin defa yanıt verdiğini ifade eden Prof. Dr. Üşümezsoy, "Bunu belki bin defa söyledim artık yoruldum o konuda. İstanbul'da kırılacak fay yok" dedi.

"İSTANBUL EN RAHAT UYUYACAĞIM ŞEHİR"

Üşümezsoy Türkiye'de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin de İstanbul olduğunu söyledi.

"100 YIL KIRILMAZ GÖRÜNÜYOR"

Üşümezsoy İstanbul'da olası büyük bir deprem için de çok konuşulacak bir değerlendirmeye yer verdi. Üşümezsoy, "Bunları piyano kırılma hikayeleri var. O yüzden 100 yıl kırılmaz görünüyor" dedi.