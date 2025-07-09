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Sındırgı’da yangına sabah müdahalesi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dağlık alanda dün başlayan ve gece de devam eden orman yangınında günün aydınlanması ile başlayan havadan müdahale ile alevlerin hızı kesildi. Yer yer dumanların çıktığı dağlık alanda mücadele de devam ediyor.

Sındırgı’da yangına sabah müdahalesi

Sındırgı ilçesine bağlı Kürendere mevkinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Araçla ulaşımın olmadığı bölgede başlayan yangına ilk etapta havadan müdahale edilirken, havanın kararması ile kara müdahalesi ile devam edildi. Sabahın ilk ışıkları ile söndürme uçak ve helikopterlerinin yeniden aktif olması sayesinde yangının da hızı kesildi. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmeyen yangın bölgesinde helikopterlerin su aldığı havuzlara su takviyeleri yapıldı.

Sındırgı’da yangına sabah müdahalesi 1

Yer yer dumanların çıktığı alanda havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

(İHA)

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yangın
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