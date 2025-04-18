Sinem Dedetaş 'twerk' iddialarına noktayı koydu! Fatih Altaylı sordu, bizzat açıkladı: İBB başkanlığına aday olur mu?

Geçtiğimiz ay Üsküdar Belediyesi çatısı altında düzenlenen 7. Bisiklet Kadınları Çalıştayı kapsamında Afrika'dan getirilen bir konuşmacı eşliğinde kadınlara "twerk" eğitimi verildiği iddiaları gündem olmuş; Gazeteci Fuat Uğur belediyenin maaşları geciktirdiğinden dem vururken "Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için sahnede twerk dansı yaparak para toplasın" demişti.

FUAT UĞUR'UN "TWERK" TAVSİYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Sinem Dedetaş'ı hedef alan gazeteci Fuat Uğur paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşirken, Uğur'un bu sözlerini birçok sosyal medya kullanıcısı ve özellikle muhalefet cephesi sert tepkiyle karşılamıştı.

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SİNEM DEDETAŞ, İDDİALARA YANIT VERDİ

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına konuk olan CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 'twerk' tartışmalarıyla ilgili konuşurken; yaşananların arka planını anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Altaylı'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üsküdar'dayız. Seçmenimizin sürekli nabzını tutuyoruz. Nasıl bir yapıya hizmet ettiğimizi biliyoruz. Üsküdar'da böyle bir durumun yeri değil, zamanı değil. Öyle bir kıskaç altındayız ki. Yapmadığımız şeyleri yapmadığımızı savunmak noktasına geldik. Bunu bir delilik olarak düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Zincirkıran Kadınlar Derneği bizden bir yer talep etmiş. Ben de bu olaydan sonra tanıdım.

Başvurular arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor. Yer müsaitse içerik müsaitse değerlendiriliyor. Bu yer verilip bu haber çıkana kadar bu dernekten faaliyetlerinden haberim yoktu. Arkadaşlar içeriğine bakmış, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalıştay düzenleyen kadınların ağırlıklı olduğu bir dernek. Onlar da bir eğitmen çağırmışlar.

Hem ırkçılık hem cinsiyetçilik üzerinden eleştiriler var. Konuşmakta zorlanıyorum ama bir dansçı davet etmişler.

"KONU TAMAMEN BİSİKLET"

Brezilya ile İstanbul'un yapısı bisiklet anlamında birbirine benzediği için kendi başında anlatmış. Isınma hareketleri yaptırıyor, konu tamamen bisiklet yani.

"ORTADA DANS VE DANSÇI YOK! BELEDİYENİN ALAKASI ZATEN YOK"

Ortada ne bir dans var. Ne belediyenin getirdiği bir dansçı var. Bir harcanan para yok, belediyenin hiç alakası yok. Bu gündem belirleme çabasından başka bir şey değil. İftira ve yalan söylüyorlar. Biz de dava açıyoruz."

İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Dedetaş, "İmamoğlu sonrası İBB Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi:

"İnsanların yakıştırmasına ben çok mutlu oluyorum. Ancak bizim böyle bir planımız düşüncemiz yok. İnsanlar yakıştırdığı zaman sanki benden çıkan bir kaynak varmış gibi düşünüyor ama biz Üsküdar Belediyesi'ni devraldık. Daha bir yıldır buradayız. Gerçekten yapılandırmamız gereken problemlerimiz ve konularımız var. İnsanlar beni bu görev için seçti. Yani bir yıl içerisinde başka bir pozisyonda görmek istiyoruz diyeceklerini düşünmüyorum. Kendime de bunu yakıştırmam. Dolayısıyla benim yerim şu an olduğum yer. Bir sonraki pozisyon için ne bir hayalim var, ne de bir rüyam var. Gerçekten bunu bir memleket meselesi olarak görüyorum. Bundan sonraki adım diye bir şey bende yok. Ben mutlu ve huzurlu bir Üsküdar yaratmak ve bırakmak istiyorum. Önce bunu başaralım sonraki süreci hep birlikte görürüz."