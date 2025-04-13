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Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a "twerk" tavsiyesi infial yarattı! Gazeteci Fuat Uğur'a tepki yağıyor: "Yaşından başından utan"

Gazeteci Fuat Uğur'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tepki çeken bir paylaşım geldi. Üsküdar Belediyesi'nde maaş ödemelerinin gecikmesinden dem vuran Uğur, "Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için sahnede twerk dansı yaparak para toplasın" dedi. Bunun üzerine Uğur'a sosyal medyada tepki yağdı.

Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a "twerk" tavsiyesi infial yarattı! Gazeteci Fuat Uğur'a tepki yağıyor: "Yaşından başından utan"
Hazar Gönüllü

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi yaşandığı iddiası gündemde. Belediye tarafından personele maaşların gecikeceğine dair SMS atıldığı belirtilmişti. Bu durumla ilgili gazeteci Fatih Uğur, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı hedef alarak "Twerk yaparak para toplasın" ifadesini kullandığı tepki çeken bir paylaşım yaptı.

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

BELEDİYENİN ETKİNLİĞİNDE TWERK EĞİTİMİ DE VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Üsküdar Belediyesi çatısı altında düzenlenen 7. Bisiklet Kadınları Çalıştayı kapsamında Afrika'dan getirilen bir konuşmacı eşliğinde kadınlara "twerk" eğitimi de verilmişti.

MAAŞLARIN GECİKTİĞİ İDDİASI

Son günlerde ise Üsküdar Belediyesi'nde maaş ödemelerinin geciktiği konuşuluyor. Personele ödemelerin zamanında yapılamayacağının kısa mesajla bildirildiği öğrenilmişti.
asda

SİNEM DEDETAŞ'A "TWERK" TAVSİYESİ TEPKİ ÇEKTİ

Maaşların gecikmesi konusunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı hedef alan gazeteci Fuat Uğur paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti. Uğur, belediyenin düzenlediği etkinliğe gönderme yaparak Dedetaş'a "twerk yaparak para toplama" tavsiyesinde bulundu.

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"BU GÖSTERİYE İYİ PARA YATIRACAKLARINA EMİNİM"

X'teki hesabından paylaşım yapan Uğur, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU: "YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN! İNSANLIK MÜSVEDDESİ"

Uğur'un bu sözlerini birçok sosyal medya kullanıcısı sert tepkiyle karşıladı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Twerk Üsküdar Belediyesi Sinem Dedetaş
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