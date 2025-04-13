Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a "twerk" tavsiyesi infial yarattı! Gazeteci Fuat Uğur'a tepki yağıyor: "Yaşından başından utan"

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde maaş krizi yaşandığı iddiası gündemde. Belediye tarafından personele maaşların gecikeceğine dair SMS atıldığı belirtilmişti. Bu durumla ilgili gazeteci Fatih Uğur, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı hedef alarak "Twerk yaparak para toplasın" ifadesini kullandığı tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş
Geçtiğimiz ay Üsküdar Belediyesi çatısı altında düzenlenen 7. Bisiklet Kadınları Çalıştayı kapsamında Afrika'dan getirilen bir konuşmacı eşliğinde kadınlara "twerk" eğitimi de verilmişti.
Son günlerde ise Üsküdar Belediyesi'nde maaş ödemelerinin geciktiği konuşuluyor. Personele ödemelerin zamanında yapılamayacağının kısa mesajla bildirildiği öğrenilmişti.
Maaşların gecikmesi konusunda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı hedef alan gazeteci Fuat Uğur paylaşımıyla tepkilerin odağına yerleşti. Uğur, belediyenin düzenlediği etkinliğe gönderme yaparak Dedetaş'a "twerk yaparak para toplama" tavsiyesinde bulundu.
X'teki hesabından paylaşım yapan Uğur, "Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim" ifadelerini kullandı.
Uğur'un bu sözlerini birçok sosyal medya kullanıcısı sert tepkiyle karşıladı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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