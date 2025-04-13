İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yazışmalar sosyal medyada infial yaratmıştı. Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunan 2 doktorun ifadeleri okuyanların kanını dondurdu. O doktorlar önce görevden uzaklaştırıldı ardından da haklarında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU: TALİMAT VERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu olan personellerin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.