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İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda iki doktorun hastalarla ilgili müstehcen yazışmaları büyük tepki toplamıştı. İki doktor önce görevden uzaklaştırıldı. Yeni gelişmede ise yazışmaları gerçekleştiren iki doktor hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi
Ufuk Dağ

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yazışmalar sosyal medyada infial yaratmıştı. Konya'da hastalara yönelik uygunsuz yazışmalarda bulunan 2 doktorun ifadeleri okuyanların kanını dondurdu. O doktorlar önce görevden uzaklaştırıldı ardından da haklarında gözaltı kararı verildi.

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BAŞSAVCILIK DUYURDU: TALİMAT VERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

Selçuk Üniversitesinden (SÜ) yapılan açıklamada ise üniversitenin tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatıldığı, iddiaya konu olan personellerin görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Gözaltı Doktor Konya
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