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Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Trabzon'daki korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu katleden Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular…

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu’nu silahla vurarak öldüren ve olaya müdahale etmek isteyen mahalle bekçisini bacağından yaralayan Ali Eren Somun, olaydan sonra kaçtığı Sinop’ta çadır kurarken polis ekiplerince yakalandı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma sürecinde olduğu öğrenilen Ali Eren Somun, genç kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata’yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçmıştı. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda şüphelinin izine Sinop’ta ulaşıldı.

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular… 1

Sinop kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalıştığı belirlenen Somun, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Sinem’in katili Sinop’ta kamp yaparken yakalandı! Çadır kurarken buldular… 2
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kadın cinayeti katil çadır kamp
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