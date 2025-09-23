HABER

Sinema keyfi herkesin hakkı: Biletler 27-28 Eylül'de Türkiye genelinde 80 TL!

Sinema tutkunları için müjdeli haber! 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki sinema salonlarında biletler sadece 80 TL olacak. Bu fırsat, sinemaya gitmeyi seven herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinlik.

Devrim Karadağ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Sinema Festivali ile sinemaseverler, vizyondaki tüm filmleri indirimli fiyata izleme fırsatı bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörünü desteklemek ve vatandaşların sinemaya olan ilgisini artırmak amacıyla büyük bir projeye imza atıyor. Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in duyurduğu Sinema Festivali, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Festival süresince, 80 şehirde, yaklaşık 1500 sinema salonunda vizyondaki tüm filmler sadece 80 TL'ye izlenebilecek.

Bu kampanya, sinema severler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor. Özellikle son dönemde artan bilet fiyatları nedeniyle sinemaya gitmekte zorlanan birçok kişi için bu festival, beyaz perdenin büyüsüne uygun fiyata kapılarını açacak. Festival, sadece büyük şehirlerde değil, aynı zamanda Kahramanmaraş, Kocaeli gibi illerde de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Kocaeli'de 7 farklı sinema salonu bu kampanyaya dahil olurken, diğer illerde de benzer şekilde birçok salon sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filmler en güzel beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı. Bu sözler, festivalin amacını net bir şekilde ortaya koyuyor: Sinemayı herkes için erişilebilir kılmak ve beyaz perdenin büyüsünü yaşatmak.

Festival kapsamında hangi filmlerin gösterileceği de merak konusu. Vizyondaki yerli ve yabancı yapımlar, seans ayrımı olmaksızın indirimli tarifeden izlenebilecek. Demon Slayer: Sonsuzluk Kalesi, Korku Seansı 4: Son Ayin, Super Charlie, Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, Jester 2, Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 gibi farklı türlerdeki filmler, sinemaseverlere geniş bir seçenek yelpazesi sunacak. Ayrıca, festivalin, sonbahar döneminde sinema salonlarına olan ilgiyi artırması ve farklı yaş gruplarından izleyicileri yeniden beyaz perdeye çekmesi hedefleniyor.

Sinema Festivali, sadece bir indirim kampanyası değil, aynı zamanda sinemaya olan sevgiyi yeniden canlandırma ve beyaz perdenin büyüsünü daha geniş kitlelere ulaştırma amacı taşıyor. 27-28 Eylül tarihlerini takviminize not alın ve bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Biletler 80 TL, keyif ise paha biçilemez!

