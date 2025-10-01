Sınıf başkanı sözünde durdu, seçim vaadini yerine getirdi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Alper Cinel’in, sınıf başkanlığı seçimi sürecinde verdiği, "Seçilirsem Sayın Valimizi sınıfa davet edeceğim" sözünü yerine getirdi. Demetevler Mahallesi’ndeki ortaokulunun 5/A şubesinde 14 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimini 11 oyla kazanan Alper Cinel, arkadaşlarına verdiği söz üzerine Vali Aslan’a mektup yazarak okula davet etti.

SINIF BAŞKANLIĞI VAADİ: "SEÇİLİRSEM VALİYİ OKULA GETİRECEĞİM"

Vali Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Ortaokuluna giderek Cinel ve arkadaşlarını sınıfında ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Aslan, seçimi kazandığı ve gösterdiği özgüveni dolayısıyla Cinel’i tebrik etti. Cinel’in seçimde vermiş olduğu bir diğer vaadi olan pasta kesme sözünü de öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Vali Aslan, "Alper Başkanımıza destek olmak için davetine icabet edelim dedik. Başkanımız bizden önce de diğer vaatlerini yerine getirmiş. Öğrencilerimizin böyle özgüvenli hareket etmeleri ve cesaretli duruşları bizleri mutlu ediyor. Tüm arkadaşlarına ve Alper Başkanımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"VALİ AMCAMIZA GELDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Sınıf başkanı Cinel de, "Vali amcamıza geldiği için teşekkür ederiz, sözümü yerine getirdiğim için mutluyum." dedi.

