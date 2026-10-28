Sınıfa dönüşen tarihi manastır öğrencileri ağırladı

Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında Mehmet Akif Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geleneksel sınıf ortamından çıkarak tarihi manastırda eğitim gördü.

Bölgenin tarihi mirasının eğitim yoluyla genç nesillere tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, " Tarihi mekanlar yalnızca turistik ziyaretlerle değil, eğitim faaliyetleriyle de değerlendirilmeli. Bu tür uygulamalar yeni neslin kültürel miras bilinci geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Genç neslin geçmişle doğrudan temas kurmasına imkan sağlayan bu eğitim ortamında öğrencilerimiz ders işleyerek farklı bir eğitim deneyimi yaşadı" ifadelerine yer verdi.