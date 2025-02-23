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  4. Sınır çizgisi can alıyordu! Kırıkkale’de komşular arasında arsa kavgası çıktı, av tüfeği ateşlendi

Sınır çizgisi can alıyordu! Kırıkkale’de komşular arasında arsa kavgası çıktı, av tüfeği ateşlendi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 16:13
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Kırıkkale’de komşular arasındaki husumet kanlı bitti! Hacılar Beldesi’nde arsa sınırı nedeniyle uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı şahsın hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sınır çizgisi can alıyordu! Kırıkkale’de komşular arasında arsa kavgası çıktı, av tüfeği ateşlendi

Olay, Kırıkkale’nin Hacılar Beldesi Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.’yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ambulans

ŞÜPHELİ ÇOK GEÇMEDEN YAKALANDI

Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Hacılar arsa av tüfeği komşu
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