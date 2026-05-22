Sınır kenti ama sınırda kaldı! Kars dış ticarette alarm veriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Nisan ayı dış ticaret verileri, bir dönem Kafkaslar’a açılan en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kars’ın ekonomik anlamda yaşadığı kaybı gözler önüne serdi.

Bünyesinden Iğdır ve Ardahan’ın ayrılarak il olmasıyla adeta üçe bölünen Kars, yıllar içerisinde stratejik ticaret avantajlarını da büyük ölçüde kaybetti. Özellikle sınır kapılarının Iğdır ve Ardahan’da kalması, kentin dış ticaretteki etkinliğini önemli ölçüde azalttı.

Kars’ın kendi sınırları içerisinde bulunan ve Ermenistan’a açılan Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın yıllardır kapalı olması ise kentin ekonomik hareketliliğini doğrudan etkileyen en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Bölgenin lojistik ve ticaret merkezi olma potansiyeline sahip Kars, kapalı sınır kapısı nedeniyle dış ticarette adeta "sınırda kaldı."

"KARS’IN İHRACATI 115 BİN DOLARDA KALDI"

TÜİK verilerine göre Kars’ta 2026 yılı Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yalnızca 115 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentin ithalatı ise 492 bin dolar oldu. Rakamlar, Kars’ın bölge illerinin oldukça gerisinde kaldığını ortaya koydu.

Bölge illeri arasında en yüksek ihracat rakamı 4 milyon 683 bin dolarla Iğdır’da kaydedildi. Ağrı’nın ihracatı 3 milyon 624 bin dolar olurken, Ardahan’da ise 233 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

İthalat verilerinde ise Ağrı 16 milyon 082 bin dolarla bölgenin en fazla ithalat yapan ili oldu. Iğdır’ın ithalatı 5 milyon 068 bin dolar, Ardahan’ın 271 bin dolar olarak açıklanırken, Kars’ın ithalatı 492 bin dolar seviyesinde kaldı.

"DOĞU KAPI’NIN KAPALI OLMASI EKONOMİYİ ETKİLİYOR"

Kars’ın dış ticarette geride kalmasının en önemli nedenlerinden birinin Doğu Kapı Sınır Kapısı’nın kapalı olması olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır kapalı tutulan Doğu Kapı’nın açılması halinde Kars’ın; lojistik, taşımacılık, turizm ve ihracat alanlarında önemli bir ekonomik ivme yakalayabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı, Kars Lojistik Merkezi ve bölgenin jeopolitik konumu düşünüldüğünde, kentin yeniden ticaret üssü haline gelebileceği ifade ediliyor.

"KARS POTANSİYELİNİN ÇOK ALTINDA"

Ekonomik veriler, tarım ve hayvancılıkta önemli bir üretim merkezi olan Kars’ın mevcut potansiyelini dış ticarete yeterince yansıtamadığını da ortaya koyuyor.

Uzun yıllar boyunca Kafkaslar’a açılan kapı olarak gösterilen kentte, yatırım, sanayi ve sınır ticareti alanında yeni adımlar atılmaması halinde ekonomik kaybın daha da büyüyebileceği belirtiliyor.

Bölge halkı ise Kars’ın yeniden eski ticari gücüne kavuşabilmesi için sınır ticaretinin canlandırılması, Doğu Kapı’nın açılması ve üretime dayalı yatırımların artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır