Sinir sıkışması nasıl anlaşılır? Sinir sıkışması belirtileri

Sinir sıkışması vücutta yer alan sinirin çevresindeki kemik, kas veya bağ dokusu gibi yapılar tarafından baskı altına alınması sonucu ortaya çıkar. Sinir sıkışmaları pek çok farklı nedene bağlı olarak görülebilir. Sıkışan sinir görevini sağlıklı bir şekilde yerine getiremez. Bu da zamanla ağrı, uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Peki, sinir sıkışması nasıl anlaşılır?

Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Sinir sıkışması nasıl anlaşılır?
  • Elde sinir sıkışması belirtileri
  • Kolda sinir sıkışması belirtileri
  • Belde sinir sıkışması belirtileri
  • Boyunda sinir sıkışması belirtileri

Sinir sıkışması ortaya çıktığı bölgeye göre farklı türlerde kendini gösteren bir durumdur. En sık rastlanan sinir sıkışması türlerinden biri karpal tünel sendromudur. Bu bölge el bileğinde median sinirin sıkışmasıyla meydana gelir. Çoğunlukla parmaklarda uyuşma ve karıncalanma ile kendini gösterir. Diğer bir yaygın tür ise siyatik sinir sıkışmasıdır.

Siyatik sinirin omurga ve bel bölgesinde baskıya uğramasıyla ortaya çıkan bu durumdur. Bu tür sinir sıkışmaları ihmal edildiğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Ağrı ve uyuşmaların artması kişinin günlük aktivitelerini kısıtlayabilir. Bununla beraber tedavi edilmediğinde uzun vadede sinir hasarına yol açabilir.

Sinir sıkışması nasıl anlaşılır?

Sinir sıkışması vücudumuzdaki sinirlerin çevresindeki dokular tarafından baskı altında kalmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu baskı nedeniyle sinirin normal fonksiyonlarını yerine getirmesi engellenir. Sıkışma farklı bölgelerde ağrı, uyuşma, karıncalanma ya da güçsüzlük gibi belirtilere yol açabilir. Sinir sıkışmasının ortaya çıkmasında çeşitli nedenler rol oynar.

Sinir sıkışmasının yaygın nedenleri arasında burkulma, kırılma veya yaralanma sonucu oluşan travmalar yer alır. Bu tür fiziksel nedenler sinirlerin çevresindeki dokuların baskı altında kalmasına yol açarak sinir sıkışması oluşturur. Bununla beraber romatizma kaynaklı iltihaplar, diyabet, obezite ve tiroid hastalıkları, sinirlerin fonksiyonlarını bozacak şekilde baskı yaratabilir.

Çeşitli bölgelerdeki sinir sıkışma belirtileri şu şekildedir:

Elde sinir sıkışması belirtileri

Elde sinir sıkışması genellikle parmaklarda ve avuç içindeki uyuşma ile beraber kendini gösterir. Bununla beraber karıncalanma, ağrı ve şişlik gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Sinir sıkışması ağrıları çok rahatsız edici olabilir ve kişiyi uykusundan uyandırabilir. Belirtiler arasında özellikle şunlar dikkat çeker:

Kolda sinir sıkışması belirtileri

Kolda sinir sıkışması durumunda kolda uyuşma, el ve parmaklara yayılan ağrı en çok yaşanan şikayetler arasındadır. Buna karıncalanma gibi belirtiler de eşlik edebilir. Bununla beraber kaslarda seğirme, güçsüzlük ve koordinasyon bozukluğu da kolda sinir sıkışmasının yaygın işaretlerindendir. Bu hissiyat genellikle yazı yazarken, bilgisayar kullanırken veya nesneleri tutarken belirgin bir şekilde oluşabilir.

Belde sinir sıkışması belirtileri

Bel bölgesinde meydana gelen sinir sıkışması genellikle bıçak gibi saplanan bir ağrı ile kendini gösterir. Ağrı çoğunlukla kalça ve bacaklara doğru yayılır. Bununla beraber bel bölgesinde karıncalanma, uyuşma ve hareket kısıtlılığı gibi belirtiler de görülebilir. Bu tür sinir sıkışmaları uzun süre oturma veya ağır kaldırma sonrası daha belirgin hale gelir.

Boyunda sinir sıkışması belirtileri

Boyunda sinir sıkışması da yaygın görülen sıkışmalardan biridir. Bu rahatsızlık genellikle boyun kaslarında ağrı, ödem ve hareket kısıtlılığı ile anlaşılabilir. Boyun hareket ettirilirken hissedilen ağrı, başın belirli yönlere çevrilmesinde zorluk en sık rastlanan belirtiler arasındadır.

Bununla beraber omuz veya kollara yayılan uyuşma da boyunda sinir sıkışmasının tipik işaretlerindendir. Boyun bölgesindeki sinir sıkışması günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle uzun süreli bir tedavi gerektirebilir.

Sinir sıkışmasının tedavi süreci her hastanın durumuna ve şiddetine göre özel planlanmalıdır. Öncelikle sıkışmanın hangi bölgede olduğu belirlenir ve bu bölgeye uygun bir tedavi yöntemi seçilir. Bazı durumlarda doktor tavsiyesi ile ilaç tedavisi de uygulanabilir. Hafif ve erken dönemde yaşanan sıkışmalarda etkilenen bölgenin dinlendirilmesi oldukça önemlidir.

