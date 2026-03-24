Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isteyen bir tırda yapılan detaylı incelemede çikolata dolu çantada 220 bin Euro çıktı. Beyan edilmeyen parayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan bir tır sürücü kabinde, çikolata dolu çantasının içerine konulan beyan edilmemiş 220 bin Euro para yakalandı.

Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı 1

ÇİKOLATANIN ARASINA SAKLAMIŞ

Romanya'dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve yük taşımadığı belirlenen bir tır, Bulgaristan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda risk analizi kapsamında detaylı aramaya sevk edildi. Türk vatandaşı sürücü, gümrük memurlarına beyan edilecek herhangi bir şeyinin olmadığını ifade etti. Gümrük ekipleri tarafından yapılan aramada, sürücü kabininde bulunan üst yatakta çikolata ürünleriyle dolu bir yolcu çantası tespit edildi. Çantanın içerisinde yapılan incelemede, çikolataların altına gizlenmiş şekilde 50 ve 100 Euro'luk banknotlardan oluşan toplam 220 bin Euro bulundu.

Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı Svilengrad birimi gözetiminde, gümrük müfettişleri tarafından ön soruşturma başlatıldı.

Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı 3

Sınırda yakalandı! Çikolata sandılar içinden servet çıktı 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

