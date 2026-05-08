Kayınvalidesinin öldürdüğü damadın tehdit görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane’de kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rüzgar Eser’in, boşanma aşamasındaki eşine ve kızına yönelik ölüm tehditleri içeren görüntüleri ortaya çıktı.

Eşini “Seni öldüreceğim” diyerek tehdit eden Rüzgar Eser’in olay öncesi çektiği videolar, Kağıthane’deki kanlı aile faciasının perde arkasını gözler önüne serdi. Görüntülerde Eser'in, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği anlar yer aldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. Seni parçalara bölüp ayıracağım. Seni parçalara bölmezsem… Benim bu kinim böyle dursun tamam mı! İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

KIZINA 'ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK VİDEO ÇEKTİ

Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce kızına da video çekip 'Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

