Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda saat 07.30 sıralarında, Yukarı Elma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.C.G. idaresindeki otomobil, Sinop istikametinden Samsun yönüne seyir halindeyken yolun sağ şeridine aniden çıkan manda hayvanına çarptı.
Aynı istikamette seyreden B.C.K. yönetimindeki otomobil de aynı manda hayvanına çarptı. Bu sırada arkadan gelen E.K. idaresindeki kamyonet, araca arkadan çarptı. Kazaya 3 araç karışırken, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazada sürücü B.C.K. (26), araçta yolcu olarak bulunan A.Ö.K (25), sürücü E.K. (25) ve yolcu E.K. (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

